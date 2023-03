Spettacolare avvistamento al largo di Pietra: un capodoglio a 2 miglia dalla costa

Pietra Ligure. Spettacolare avvistamento al largo di Pietra Ligure nella giornata di ieri. A 2 miglia dalla costa un esemplare di capodoglio, facilmente riconoscibile dalla forma del capo squadrato.

Il capodoglio, uno dei più grandi odontoceti – come viene riportato sul sito del Santuario dei Cetacei – può essere lungo fino a 18 metri e pesare fino a 40 tonnellate. Riesce ad arrivare a profondità superiori ai 2mila metri e riesce a stare in apnea per più di un’ora. Si nutre di calamari giganti e pesci di grandi dimensioni.

