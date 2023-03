Taekwondo, pioggia di medaglie per le società genovesi alla prima tappa del Trofeo Kim & Liù

Genova. Si è svolta domenica 12 febbraio la prima tappa del Trofeo Kim & Liù, gara dedicata alle categorie giovanili del taekwondo.

Quest’anno, all’evento conclusivo in programma a giugno presso il Foro Italico di Roma, si sono aggiunte tappe territoriali per macroregioni, volute dalla Federazione Italiana Taekwondo per sostenere ulteriormente la pratica sportiva in età giovanile. Al palazzetto dello sport di Giaveno (in provincia di Torino), hanno quindi partecipato oltre 300 atleti provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia, alla caccia di una medaglia che possa rappresentare per loro il primo step di una carriera nel taekwondo, come già successo per il campione olimpico a Tokio Vito dell’Aquila, che proprio al Kim & Liù visse la prima di tante affermazioni.

