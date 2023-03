Traffici portuali: nel 2022 container e rinfuse liquide in aumento a Vado Ligure e Savona, in forte ripresa anche il settore passeggeri

Savona/Vado Ligure/Genova. I Ports of Genoa confermano il ruolo chiave nel comparto container e compiono un passo decisivo, per il ritorno ai livelli di traffico pre-Covid, con una crescita sul 2021- primo anno di ripresa – del 0,6%. Particolarmente significativi i dati relativi alle tonnellate trasportate via container, +3,5% rispetto al 2021, e al traffico gateway, +4,1% rispetto al 2021, che riaffermano i Ports of Genoa come sistema portuale di riferimento rispetto al proprio hinterland produttivo.

La crescita della movimentazione di container ha favorito, per il terzo anno consecutivo, il consolidarsi della quantità di merci movimentate su ferrovia: nel 2022 il numero di TEU trasportati su rotaia si è attestato a 418.695, con una crescita del 10,1% rispetto all’anno precedente, superando i 10.000 convogli. Lo split modale ha quindi raggiunto il 16,6% con una incidenza maggiore nei bacini di Vado Ligure e Genova Pra’, dove si registrano rispettivamente tassi del 22% e del 19%, in linea con gli obiettivi europei di medio termine.

» leggi tutto su www.ivg.it