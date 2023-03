Villanova, all’Hermitage la presentazione del programma di Antonio Verzera per la presidenza dell’Asi

Villanova d’Albenga. “Più vicinanza ai Club e al territorio, formazione dei giovani e coinvolgimento delle donne nel motorismo storico, riapertura del dialogo con l’ACI per costruire un percorso comune anche a livello istituzionale”.

È questa la visione per il futuro dell’ASI delineata da Antonio Verzera, attuale consigliere e vice presidente dell’Automotoclub Storico Italiano. Invitato da Augusto Zerbone, presidente delle “Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori”, all’hotel Hermitage di Villanova d’Albenga (Savona) ha presentato il programma in vista delle elezioni del 15 aprile per la presidenza dell’associazione per il prossimo mandato 2023/26.

