Acqua inquinata a Taggia e Sanremo, Procura apre inchiesta contro ignoti. Scajola su cause: «I pozzi pescano nel fondo»

Imperia. La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta contro ignoti per l’emergenza legata alla presenza di ‘1, 2, 3 tricloropropano’ nella rete acquedottistica che serve il comune di Taggia e parte del comune di Sanremo. Al momento, come emerso dal vertice che si è svolto in Prefettura, non si hanno certezze sulle cause che hanno portato alla non potabilità dell’acqua in alcune aree di Taggia e Sanremo.

All’incontro odierno, il secondo dopo l’emergenza scattata sabato, quando a seguito di controlli è stata scoperta la presenza di una sostanza non normata, ‘1, 2, 3 tricloropropano’ appunto, all’interno della rete idrica, erano presenti il prefetto Valerio Massimo Romeo, il presidente della provincia e dell’ato idrico Claudio Scajola, l’assessore regionale alla Protezione civile e Ambiente Giacomo Giampedrone, dei sindaci delle zone interessate, di Rivieracqua, Asl1 e Arpal.

» leggi tutto su www.riviera24.it