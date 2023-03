Ponente. È accettabile che in un paese civile ci sia un’emergenza idrica come quella che si sta consumando nel Ponente ligure? Come se non bastassero le preoccupazioni legate alla perdurante siccità, che quasi certamente si aggraverà durante i mesi estivi, siamo ancora alle prese, ad Andora, con lo scandalo dell’acqua salmastra. Tanto da spingere Assoutenti a depositare un esposto alla Procura della Repubblica di Savona contro “Rivieracqua”.

Così, il deputato del M5S Roberto Traversi.

