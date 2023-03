Ad Albisola Superiore un corso gratuito di tennis dedicato agli over 65

Albisola Superiore. Un corso di tennis gratuito e riservato agli over 65: si svolgerà da maggio a novembre sui campi di corso Mazzini ad Albisola Superiore, su iniziativa dell’Asd L.A. Tennis.

“Il tennis – dicono dal club – è uno sport in continua crescita: quante volte è capitato di sentire questa frase leggendo i giornali sportivi o ascoltando i sempre più presenti esperti del settore in tv. Non solo, uno studio epidemiologico su uomini e donne danesi (The Copenhagen City Heart Study), di recente pubblicato dalla Mayo Clinic, ha valutato il miglioramento nell’aspettativa di vita associato alla partecipazione a vari sport. Il tennis è risultato ampiamente il primo per quanto riguarda i guadagni di aspettativa di vita”.

