Borghetto in lutto per la scomparsa di Celestino Rappazzo, dipendente comunale

Borghetto Santo Spirito. Lutto, a Borghetto Santo Spirito, per la scomparsa improvvisa di Celestino “Cele” Rappazzo, dipendente del Comune.

In un messaggio postato sulla pagina Facebook dell’Ente, il sindaco Giancarlo Canepa ricorda: “Era entrato da poco più di un anno a far parte dell’organico del nostro Comune facendosi apprezzare fin da subito sia per la sua professionalità che il suo atteggiamento sempre educato e disponibile. Il nostro Comune perde un collaboratore molto valido e la nostra comunità una persona per bene. Che la terra gli sia lieve”.

