Calcio/ Samp – Verona va oltre il campo: tifosi uniti da uno storico gemellaggio

La Sampdoria domenica alle 12.30 contro il Verona si gioca probabilmente l’ultima chance per sperare nella salvezza: nonostante il distacco dallo Spezia (+12).

Dopo la partita, al di là di come finirà, le tifoserie di entrambe le squadre si vedranno per celebrare uno storico gemellaggio. Ecco il comunicato degli Ultras Tito, Fieri Fossato, Valsecca Group, Molesti: “Domenica sarà un’altra partita a prescindere dal risultato perchè di fronte avremo i nostri gemellati. Per questo al termine della gara tra Sampdoria e Verona invitiamo i sampdoriani e veronesi in via del Piano sotto la Sud a unirsi e brindare in nome del gemellaggio”.

