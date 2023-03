Dose quotidiana di crack al figlio minorenne, arrestati la madre e il compagno

Non è stata una delle consuete attività di indagine volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti quella che stavolta ha affrontato il Norm della Compagnia Carabinieri di Massa, non tanto per le tipologie di reati accertati, quanto per la gravità dei fatti documentati in relazione al coinvolgimento di ragazzi minorenni. I militari, infatti, già dalle preliminari attività investigative, documentavano le modalità con le quali una donna e il suo compagno, entrambi residenti nel capoluogo apuano e già noti alle Forze di Polizia per via dei loro trascorsi, da diverso tempo consegnavano al figlio 17enne della donna, sostanza stupefacente del tipo “crack”, permettendogli di assumerla con cadenza quotidiana.

Proprio la gravità di tali fatti permetteva un avvio tempestivo dell’indagine che si è svolta, sia mediante l’ausilio di strumentazione tecnica, che attraverso metodi tradizionali. Nel corso delle attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Massa, i militari hanno potuto documentare come la coppia, facendosi supportare anche da altri soggetti, acquistava quotidianamente cocaina in polvere da diversi fornitori marocchini gravitanti a Massa e, dopo le operazioni di “cottura” dello stupefacente, lo consegnavano al minore, il quale iniziava anche a evidenziare segni di assuefazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com