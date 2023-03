Elettricista trovato senza vita in un cantiere di Luni

Tragedia a Luni dove in serata è stato rinvenuto il corpo senza vita di un elettricista. L’uomo, originario di Massa, è stato trovato nei pressi del cantiere di un’abitazione in costruzione in via Braccioli, strada che collega l’Aurelia agli scavi archeologici e a Luni Mare. Oltre al personale medico sul posto sono giunti anche Psal e Carabinieri che stanno ancora effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto si apprende l’incidente sarebbero avvenuto fra le 17.30 e le 18.00 a fine giornata lavorativa quando l’uomo – classe 1960 – sarebbe caduto da un’impalcatura, accidentalmente oppure a causa di un malore. Circostanze che in ogni caso sono ancora al vaglio degli inquirenti che hanno subito provveduto al sequestro del cantiere.

(immagine di archivio)

