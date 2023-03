Guccinelli incontra le associazioni di categoria: “Disagio e preoccupazione per lo scarso coinvolgimento da parte dell’amministrazione Ponzanelli”

Erano presenti tutte le Associazioni di categoria, Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato, oggi all’incontro organizzato da Renzo Guccinelli, candidato sindaco di Sarzana per il centrosinistra, presso il point elettorale di Piazza Luni. “È stato un incontro importante dove non solo ho esposto contenuti e idee per il rilancio del commercio sarzanese, ma in cui ho trovato un ottimo riscontro da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria – dichiara Guccinelli – Hanno infatti condiviso con me la difficile situazione attuale confermando quanto Sarzana in questi pochi anni abbia perso molta della sua nota capacità attrattiva. Non sono solo i dati a parlare, quindi, ma la percezione che tutti hanno di una città caduta profondamente in basso”.

Guccinelli ha rimarcato l’importanza di un metodo di lavoro condiviso e comune: “Oggi ho riscontrato un sincero apprezzamento da parte delle Associazioni sulla mia proposta di un tavolo di lavoro permanente che vorrei attivare da sindaco con i commercianti e tutte le altre categorie del settore economico della città. Ho rimarcato che occorre lavorare per far tornare Sarzana attraente, sia per chi ci vive sia per chi la visita, partendo dal decoro e dalla sicurezza. Ho ribadito, come in altre occasioni, la necessità di rilanciare gli eventi culturali di qualità e i prodotti dell’enogastronomia, oltre a valorizzare al meglio il patrimonio culturale cittadino, a partire dalla Cittadella”.

