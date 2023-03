Istituto “Casini”, Orientamento in uscita con Aibes

“Orientamenti…in uscita” è il progetto didattico e pratico partito da novembre 2022 presso l’Istituto “Casini”, diretto dalla Ds professoressa Margherita Gesu. Questa volta l’ospite è stato il referente regionale dell’Aibes, il bartender Luca Superno, che ha parlato ai ragazzi della 3D di sala e vendita dell’importanza delle tecniche e della conoscenza dei prodotti merceologici che si usano nella miscelazione. “Tanti guardano un video su Instagram o su Youtube e pensano di poter fare la stessa cosa e ciò è probabile. Ma non è detto che sappiano esattamente cosa contiene quel determinato prodotto homemade creato ad hoc che gli ha permesso di vincere il concorso”. Per questo motivo”, ha continuato Superno rivolto ai ragazzi, “voi studiate delle discipline che 20 anni fa non c’erano negli alberghieri: fisica, chimica, persino scienze dell’alimentazione una volta era chiamata merceologia, ma è un po’ diverso. Forse più complicato oggi, ma in realtà se avrete una visione dall’alto vedrete che è un tutto unico, non sono slegate tra di loro”.

Poi i ragazzi hanno chiesto consigli su come partecipare alle competizioni che ogni anno vengono organizzate dall’Aibes e non solo. Per cui ci si è soffermati sull’importanza di usare una tecnica precisa, pulita ed anche sugli strumenti, sino ad esaminare alcuni bicchieri e sulla loro capienza. “Vedete,” ha concluso Su-perno, “anche il contenuto di questo bicchiere va esaminato con cognizioni di matematica, come l’oncia, i millilitri. Forse consideriamo elementare calcolare una oncia oppure trasformare da millilitri in centilitri e da qui fino al litro, ma ad esempio in America un litro non corrisponde al “nostro” litro, ma si definisce quarto”. Infine, insieme al docente presente, Luigi Manzo, poi si è analizzato un metodo di costruzione di un long drink low alcol, dal punto di vista didattico, cosa che verrà poi affrontata con una flipped classroom durante il mese di marzo.

