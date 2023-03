La Spezia Pride un fiume vivo per i diritti di tutti: un mese di eventi

Il Pride spezzino non sarà uno tsunami ma un fiume che placido e vivo accompagnerà gli spezzini in un percorso di grande consapevolezza. Torna la grande manifestazione dedicata ai diritti, in realtà di tutti, in un percorso ricco e segnato da eventi a partire dal 13 maggio fino al 17 giugno quando le vie della città saranno animate da una sfilata che l’anno scorso in città arrivò 5mila presenze. Il Pride 2023 avrà conferma anche un luogo di riferimento: il Pin dove verrà allestito il Pride Village, uno spazio per tutti dove sarà possibile assistere a una serie di eventi e approfondire il dialogo. Raot, Arci, Cgil, Non una di meno e Unione degli studenti fanno squadra e a due mesi di distanza dai primi eventi, che per più di un mese prenderanno letteralmente per mano la comunità, questo pomeriggio al Circolo Arci Canaletto il gruppo di associazioni ha dato il via a un lavoro che, in realtà, non si è mai fermato.

Il Pride, come si diceva in principio, è un fiume un ecosistema vivo che cerca di creare momenti di allegria e scambio ma un atto politico dal quale è nato anche un manifesto. Valentina Bianchini della Rete Anti Omofobia e Transfobia ( promotrice degli eventi e attiva sul territorio per i diritti Lgbtq+ da quasi 10 anni) ha spiegato che anche quest’anno non mancheranno nomi nazionali e internazionali, ma al momento sugli ospiti c’è massimo riserbo: “Abbiamo lavorato per permettere di portare esperienze e testimonianze che qui non si sono mai viste – ha spiegato -. Quella del 2022 è stata un’esperienza folle e meravigliosa, abbiamo portato in città qualcosa che qui non si era mai visto. Il Pride è di tuttə. E proprio per il bisogno di fare ed essere rete e comunità, Raot verrà anche quest’anno affiancata da enti e associazioni locali impegnate tutto l’anno nella lotta per i diritti unite con un solo obiettivo: la lotta intersezionale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com