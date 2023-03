Genova. Iniziano domani, mercoledì 15 marzo, i lavori di allestimento del cantiere e adeguamento della viabilità, nell’ambito della Fase 1 della costruzione del Memoriale del Parco del Ponte dedicato alla memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.

Sono pertanto previste modifiche alla viabilità per l’attività di cantiere – nei giorni lavorativi – in via Argine Polcevera e via Perlasca.

