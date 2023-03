Nuovo carcere nel savonese, Orlando (PD): “Accelerare sulla nuova struttura a Cairo”

Savona. “Dobbiamo capire perché Savona come provincia non sia dotata di una struttura penitenziaria, all’epoca chiusa perché fatiscente. Su questo c’è l’interesse a cercare di capire se si può lavorarci anche se è un fatto che abbiamo scoperto ed ereditato da poco. Credo che il savonese debba avere, come tutte le altre province d’Italia, il suo carcere”.

Parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, in visita in Liguria per la situazione del sistema carcerario, con l’obiettivo dichiarato di “risolvere il problema del sovraffollamento”.

