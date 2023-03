“Passeggiata di primavera” nelle riparazioni navali, la giunta Bucci: “Costo inferiore a 10mila euro”

Genova. “Costerà meno di 10mila euro, di cui 2000 per Aster, la passeggiata di primavera in programma domenica 19 marzo, una cifra che comprenderà non solo la messa in sicurezza per il passaggio dei cittadini ma anche l’organizzazione di esibizioni delle filarmoniche cittadine e di momenti di street art”.

Così Pietro Piciocchi, assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco di Genova, ha risposto oggi a un’interrogazione a risposta immediata del consigliere del Pd Simone D’Angelo che chiedeva quali fossero i costi preventivati per l’apertura alla viabilità ciclopedonale della strada che collega il porto antico al Waterfront Levante attraverso l’area industriale delle riparazioni navali.

» leggi tutto su www.genova24.it