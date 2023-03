Piazza del mercato, gli ambulanti: “Dalla Boqueria alla “porcheria”. Raccolte 100 firme per sospendere la tassa per il suolo pubblico”

Sono già un centinaio le firme degli ambulanti del mercato raccolte per chiedere la sospensione dell’imposta per l’occupazione del suolo pubblico a causa dei disagi portati dal cantiere e acuiti dagli errori nella realizzazione dei lavori in Piazza Cavour. A raccoglierle sono stati gli stessi operatori, esasperati dal rumore e dall’invadenza degli interventi in corso da settembre e stizziti dalle dichiarazioni rese dall’amministrazione in Consiglio comunale.

A dimostrazione di questo stato d’animo questa mattina, in occasione di un presidio di protesta, è stato affisso un mega striscione che ironizza sulle promesse non mantenute dall’amministrazione guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini: “Con questi lavori ci avevate promesso la Boqueria ma ora ci consegnate una porcheria“. Il riferimento è al famoso mercato coperto di Barcellona, uno dei più belli e conosciuti in Europa, più volte preso a esempio di ciò che avrebbe potuto diventare Piazza del mercato. Oltre alle dichiarazioni e ai sogni, però, è rimasto il vuoto. Per la cronaca: poco prima delle 19, dopo un sopralluogo di Polizia locale e Digos, lo striscione è stato rimosso.

