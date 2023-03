Pubblica assistenza e onoranze funebri, il Consiglio non raggiunge l’intesa. Il prossimo step è in Regione: a inizio aprile Peracchini in commissione Sanità

A inizio aprile il sindaco Pierluigi Peracchini sarà ascoltato dalla commissione regionale Sanità riguardo alle problematiche che coinvolgeranno la Pubblica assistenza della Spezia con l’applicazione dell’articolo 6 della legge regionale 15/2020, che prevede l’impossibilità per gli enti pubblici di svolgere il servizio di onoranze funebri. Una mazzata che potrebbe rivelarsi letale per la Pubblica assistenza spezzina e per quella di Lerici, le uniche due realtà che si trovano in questa situazione in tutto il territorio ligure. La peculiarità spezzina ha già portato a due proroghe dell’entrata in vigore per un totale di 36 mesi, ma sembra davvero essere giunto il momento di arrivare a metter un punto alla questione, in un modo o nell’altro.

La Pubblica assistenza spezzina chiede da tempo di rivedere il testo della norma perché perdere gli introiti dei servizi funebri significherebbe privare le casse dell’ente di Via Carducci delle risorse che vengono utilizzate per le altre numerose attività che vengono svolte a titolo gratuito a favore della comunità.

E’ stato questo uno dei cardini del ragionamento proposto da Andrea Frau, consigliere comunale Pd ed ex presidente della Pubblica spezzina, nel presentare la mozione del centrosinistra discussa ieri sera a Palazzo civico a quindici giorni dalla presentazione che aveva portato allo scontro politico-istituzionale tra maggioranza e opposizione e alla ritirata sull’Aventino da parte della minoranza.

“Stiamo parlando dell’ente pubblico più antico del territorio – ha ricordato Frau -, una realtà che offre tra le altre attività di beneficenza, trasporto sanitario e di emergenza e onoranze funebri. Un ente che funziona e ha bilanci in ordine senza finanziamenti pubblici: affossarlo con una legge del genere è obrobrioso. Spesso si pensa che dietro a certe prese di posizione ci siano ragioni politiche, ma nel 1889 quando nacque la Pubblica assistenza alla Spezia il presidente del Consiglio era Francesco Crispi, mentre il sindaco era Bartolomeo Ricco. Se non votate la nostra mozione non fate un torto a noi, ma alla comunità: con i proventi delle onoranze funebri vengono finanziati i servizi sanitari e alla persona. È vero che la legge è stata approvata dal consiglio regionale unanime, ma bisogna rimediare alla brutta distrazione che c’è stata. Per questo chiediamo che il sindaco porti avanti le istanze del territorio, comprese le seimila firme raccolte per riformare la legge regionale. Se verranno meno i servizi alla persona per carenza di risorse vorrà dire che prima o poi qualcuno, forse noi cittadini, dovremo pagarli. Siamo di fronte a una decisione che arriva da Genova e sarebbe una aberrazione non difendere il territorio. Senza dimenticare che nel cda della Pa spezzina ci sono anche Comune e Regione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com