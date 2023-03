Rio Fegino, Piciocchi: “Iter procede, allo studio soluzioni di viabilità per mitigare l’impatto dei cantieri”

Genova. “Nel corso del precedente mandato amministrativo è stato fatto uno sforzo per trovare le risorse necessarie al completamento dell’intervento sul rio Fegino, suddiviso in vari lotti. Sono stati ottenuti 14,5 milioni di finanziamenti e il 15 febbraio è stato consegnato il progetto definitivo. Attualmente il progetto è in Via regionale e a seconda degli esiti andrà in conferenza dei servizi. L’iter progettuale sarà di circa 5-6 mesi e poi sarà appaltato”.

Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Pietro Piciocchi rispondendo all’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua che ha chiesto “un’informativa in merito al terzo lotto dei lavori per la messa in sicurezza del rio Fegino”.

