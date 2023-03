Lavoro personalizzato per Bastoni e Holm e differenziato per Reca nella seduta odierna dello Spezia che a Follo ha proseguito gli allenamenti in vista della trasferta di venerdì a Reggio Emilia. Il resto del gruppo di mister Semplici ha svolto attivazione muscolare con riscaldamento tecnico caratterizzato in particolare da torelli, esercitazioni con la palla e partitelle a ranghi ridotti. La seconda parte della seduta è stata invece all’insegna di schemi offensivi ed esercitazioni tattiche. Domani la squadra tornerà in campo in mattinata.

L’articolo Spezia al lavoro a Follo, differenziato per Reca proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com