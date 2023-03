Taggia, si riduce ancora la mappa delle zone servite dall’acquedotto contaminato

Taggia. Ancora buone notizie sul fronte dell’inquinamento da 1,2,3-Tricloropropano per Taggia. Si riduce ancora l’area soggetta a divieto assoluto d’uso dell’acqua del rubinetto (salvo per scopi igienici). A comunicarlo è il sindaco Mario Conio.

“Cari concittadini, a seguito dell’incontro che si è tenuto questo pomeriggio in Prefettura, e grazie alle manovre effettuate da Rivieracqua sull’acquedotto nelle ultime giornate, è stato possibile ridurre ulteriormente l’area soggetta al divieto assoluto di utilizzo dell’acqua a fini alimentari, anche previa bollitura, – spiega il primo cittadino -. Per questa ragione mi sto accingendo a firmare una nuova ordinanza che prevede il perdurare del divieto su tutto il territorio comunale escluso dall’area verde e dall’area azzurra indicate nella mappa allegata, e consultabile al seguente link: https://bit.ly/3yDsaaR

» leggi tutto su www.riviera24.it