Trasferimento della caserma, fra Arma e Cimiotti si intravede il sereno

Ospedaletti. Incontro chiarificatore ieri mattina tra il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti e il comandante della locale stazione dei carabinieri Pier Franco Rivano (vedi foto). Al centro del confronto, tenutosi nell’ufficio del primo cittadino, le ultime notizie relative al futuro trasferimento della caserma, di base nel palazzo del Piccadilly, in una nuova sede, in vista della chiusura dell’accordo per la permuta dell’immobile comunale di corso Regina con Villa Sultana, ex primo casinò d’Italia, di proprietà privata.

Sono due le ipotesi che Cimiotti ha portato a conoscenza dell’Arma prima con una lettera e poi a voce, in ultimo ieri mattina. La più importante riguarda la concessione in comodato d’uso di un terreno comunale che si trova nel vallone sotto il belvedere del Gallo Nero, prospicente a via della Noira. Qui i militari, grazie ai fondi del progetto nazionale “Casa del carabinieri 2030” (mira alla sostituzione graduale di quelle stazioni per le quali il ministero dell’Interno oggi paga un affitto), potrebbero realizzare ex novo una caserma indipendente secondo i più moderni standard urbanistici.

