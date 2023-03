Uccise il figlio di 3 anni e la madre facendone a pezzi il corpo: disposta in appello una nuova perizia psichiatrica

Genova. Una nuova perizia psichiatrica per Giulia Stanganini, condannata in primo grado all’ergastolo per aver ucciso la madre depezzandone il corpo e solo 5 mesi prima il figlioletto di 3 anni (il reato fu scoperto successivamente). L’ha disposta la Corte di assise d’appello di Genova nell’ambito del processo di secondo grado per il duplice omicidio. A chiedere la nuova perizia è stato il legale di Stanganini, l’avvocato Chiara Mariani.

Non si tratta della prima perizia psichiatrica sulla 37enne pluriomicida ma le due precedenti, entrambe svolte nella fase delle indagini avevano avuto esiti, contrastanti mentre in primo grado fra l’altro, la corte d’assise non aveva concesso una nuova perizia psichiatrica.

» leggi tutto su www.genova24.it