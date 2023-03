Ugolini: “Spogliatoi al Sant’Andrea e al San Bartolomeo in pessime condizioni”

“Come M5S, abbiamo interrogato l’assessore competente sulle criticità che ancora oggi insistono negli spogliatoi del personale infermieristico degli ospedali Sant’Andrea e San Bartolomeo di Sarzana, interessati da degrado e disservizi tali da non garantire agli infermieri condizioni accettabili sia da un punto di vista sanitario che di sicurezza”. Così Paolo Ugolini del Movimento 5 stelle in una nota che prosegue: “Tra le tante problematiche, oltre alla muffa che insiste sulle pareti e alle attrezzature mancanti, crediamo sia inaccettabile che nei locali loro riservati la temperatura si aggiri tra 0 e 1°C. Nella sua risposta, l’assessore ha sì illustrato una lista di interventi per migliorare gli ambienti, ma ci chiediamo se ne ha davvero contezza. Basterebbe infatti un banale sopralluogo per rendersi conto che i locali adibiti a spogliatoi sono inidonei e che nei due nosocomi, per risolvere oggettive situazioni di degrado, occorrerebbe intervenire urgentemente ed efficacemente. A mano che, termostato alla mano, qualcuno in Regione non ritenga che spogliarsi in inverno con temperature vicino allo zero sia accettabile”.

