Un “grazie” e un mazzo di fiori in aula rossa per ricordare la ex consigliera Clizia Nicolella

Genova. Un mazzo di fiori e un “grazie” a Clizia Nicolella, su uno degli scranni dell’aula rossa di palazzo Tursi, per ricordare la ex consigliera comunale e medico della Asl 3 scomparsa nei giorni scorsi per una malattia che l’aveva aggredita da tempo.

Sabato scorso al suo funerale centinaia di persone avevano invaso la basilica delle Vigne nel centro storico. In tanti, durante le esequie, avevano sottolineato proprio l’impegno civico e politico della donna. Tra i presenti anche l’ex sindaco Marco Doria.

