Vigili del fuoco, la denuncia del M5s: “Manca personale, a rischio il servizio antincendio in porto”

Genova. “Mentre la politica cittadina, regionale e nazionale si riempie la bocca di annunci roboanti sul futuro del porto di Genova, arriva la conferma di quanto sapevamo da tempo: perdura la mancanza di personale operativo specialista nautico impiegabile nell’attività di soccorso tecnico urgente. Tradotto: la sicurezza portuale e cittadina viene messa in secondo piano nel silenzio assordante di chi dovrebbe invece adoperarsi per garantirla”. Lo dichiarano in una nota congiunta tutti i portavoce liguri del M5S.

“Il comando genovese si trova in forte difficoltà nell’organizzazione del servizio antincendio portuale: il vuoto è strutturale ed è destinato ad aggravarsi. Basti pensare che a oggi, tra pensionamenti, unità dichiarate non idonee per infortuni e malattie e unità assenti per parziale idoneità al servizio, il personale impiegabile nell’attività di soccorso tecnico urgente risulta pari a circa il 54% dell’organico. È accettabile?”, si chiedono i pentastellati.

