A-12: tamponamento tra Recco e Nervi; due feriti e traffico in tilt

Tamponamento tra due vetture questa mattina in A-12 nel tratto Recco-Nervi. Sono intervenuti il 118 con le ambulanze della Croce Verde di Recco e di Camogli; i vigili del fuoco di Rapallo che hanno messo in sicurezza le vetture, una delle quali semidistrutta. Due persone sono state accompagnate al San Martino in codice verde. Presenti la polizia stradale e gli uomini di Autostrade per la bonifica della carreggiata; le vetture sono state portate via col carro-attrezzi. In attesa che tutto ciò avvenisse, code e disagi.

