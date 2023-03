A-12: venerdì la rimozione della deviazioner tra Nervi e Recco

Dall’ufficio stampa di Autostrade

Sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, sono tutt’ora in corso gli interventi avviati la notte scorsa nella galleria Colle degli Ometti. In seguito all’attività di sorveglianza periodica di legge, all’interno del fornice sono stati avviati interventi di ripristino del rivestimento in calcestruzzo. La fine delle attività è stimata nella giornata di venerdì 17 marzo, quando verrà ripristinata la normale circolazione su due corsie per senso di marcia.

» leggi tutto su www.levantenews.it