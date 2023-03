Acquistata attrezzatura per l’agrario del Parentucelli-Arzelà grazie al premio dell’Università di Pisa

Lucia Guidi, presidente del corso di Scienze agrarie all’Università di Pisa ha consegnato questa mattina a Sarzana la targa per il premio vinto dagli studenti dell’Arzelà di 5G e 5F “From farm to fork.. to future” grazie a un fumetto sulle alofite. Dall’ateneo è arrivato anche un premio di duemila euro investito per l’acquisto di un tagliaerba da aggiungere al trattore che viene utilizzato nella piccola fattoria dell’Istituto usata come laboratorio dagli alunni di agraria. “Sono onorata di essere qui – ha sottolineato Guidi – da questo territorio arrivano molti studenti e l’Università è interessata ad una più stretta sinergia con l’Istituto che può contare su molti indirizzi e può fornire un orientamento con finalità importanti anche per il centro Nutrafood il cui obiettivo è quello di fare ricerca sul cibo”. Nuove possibilità di collaborazione sugli aspetti nutrizionali del cibo apprezzate anche dal dirigente scolastico Generoso Cardinale che ha ringraziato studenti e insegnanti per l’impegno profuso per il raggiungimento di importanti obiettivi e anticipato la volontà di istituire nuovi percorsi di collaborazione. Infine il docente Massimo Caleo che ha definito “motivo di orgoglio” la giornata odierna sottolineando l’importanza di proseguire su questa strada.

