Anpi respinge e nega la tessera 2023 ad Angelo Galtieri di Fdl. Il vice sindaco alassino: “Sono comunisti, non antifascisti”

Alassio. Una storia, quella del passaggio, definito da alcuni di “opportunismo politico”, di Angelo Galtieri a Fratelli d’Italia è assurta agli onori delle cronache su due quotidiani nazionali: Il fatto Quotidiano e Libero. Quale la particolarità che ha attirato l’attenzione dei media nazionali? Angelo Galtieri che per un lungo periodo ha retto la guida del comune di Alassio per la sospensione di Marco Melgrati, è stato per anni un tesserato Anpi, associazione nazionale partigiani. Le due cose, iscizione a Fratelli d’Italia, partito di destra fondato nel 2012 derivato da Alleanza Nazionale è agli occhi di Franca Oliva presidente Anpi Alassio incompatibile con la tessera Anpi.

Spiega: “Fino al 2021 Galtieri era un tesserato di lungo corso di Anpi, nel 2022 non ha rinnovato la tessera, ma nel 2023 per il tesseramento in corso ha fatto richiesta. Quando siamo venuti a conoscenza della sua iscrizione a Fratelli d’Italia però abbiamo respinto la sua richiesta per incompatibilità”.

