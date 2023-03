Bocce, ad aprile la Targa d’Oro di Alassio taglierà il traguardo delle 70 edizioni

Alassio. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni sono già una trentina le formazioni che hanno regolarizzato la propria partecipazione alla grande kermesse internazionale del 15-16 aprile ad Alassio e dintorni. Il più atteso appuntamento del calendario italiano quest’anno raggiunge, per quanto riguarda la gara a quadrette, il prestigioso traguardo delle 70 edizioni. Targa Junior (Under 15/12) e Targa Rosa, entrambe a coppie, si svolgeranno invece, rispettivamente, per la 10ª e 9ª volta.

Ricordiamo che le iscrizioni si chiuderanno alle ore 14 di venerdì 7 aprile per i club stranieri e alle ore 14 di martedì 11 aprile per le società italiane. Per Targa Oro e Targa Rosa è previsto un tetto massimo, rispettivamente di 256 quadrette e 40 coppie. Nessun limite per la gara giovanile.

