Cairo, pronti i nuovi uffici del Comune: dal 16 marzo via al trasloco a Palazzo di Città

Cairo Montenotte. Prenderà il via domani (16 marzo) il trasloco del Municipio da Palazzo Pertini a Palazzo di Città (in piazza della Vittoria). I primi ad essere trasferiti nella nuova sede saranno gli uffici dei lavori pubblici, manutenzione, edilizia, urbanistica, SUAP, Commercio ed Ambiente che dal 16 al 27 marzo non effettueranno ricevimento pubblico.

Il trasloco sarà graduale per cercare di recare minor disagio ai cittadini: “L’ultimo ufficio ad essere spostato sarà proprio il mio – spiega il sindaco Paolo Lambertini – si procederà in base ai piani. Quindi temporaneamente alcuni uffici saranno operativi a Palazzo di Città, altri a Palazzo Pertini”. Sul sito del Comune verrà segnalato di volta in volta la chiusura di ogni ufficio.

