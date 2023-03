Calata Bettolo, ultimati i primi quattro nuovi binari ferroviari della parco merci

Genova. Collaudati i primi fasci binari del nuovo parco Bettolo-Rugna e ripreso a pieno ritmo il cantiere di galleria Molo Nuovo, la linea che mette in connessione diretta il parco ferroviario a servizio dei terminal del bacino di Sampierdarena con il Campasso e da lì verso il Terzo Valico, per raggiungere il cuore dell’Europa attraverso la rete ferroviaria nazionale del Corridoio Reno-Alpi.

Questo l’annuncio di Autorità di Sistema Portuale: “L’obiettivo degli interventi in corso nel porto di Genova è chiaro: potenziare il trasporto ferroviario delle merci per una logistica più sostenibile, anche in vista dell’aumento dei traffici previsto con il compimento della Nuova Diga entro il 2026”.

