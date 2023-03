Calcio, Albissole. Calcagno e Rebagliati avvisano il Quiliano&Valleggia: “Speriamo di rovinargli la festa”

Albissola Marina. Domenica presso l’impianto comunale “Faraggiana“, Albissole e Masone si sono divisi la posta in palio. Un 2 a 2 divertente e che potrebbe essere stato importante per il Quiliano&Valleggia che potrebbe festeggiare l’approdo in Promozione in caso di vittoria nella prossima giornata, con un occhio di riguardo proprio al Masone che sabato ospiterà la Spotornese.

Ma da Albissola l’intenzione è chiara, come dice Stefano Calcagno: “Domenica andremo a Quiliano sperando di rovinargli la festa. Contro il Masone abbiamo avuto molte occasioni, peccato non averle sfruttate tutte. C’erano due rigori almeno, senza esagerare. L’arbitro comunque è stato bravo tralasciando queste due sviste. Il mister ci ha ricordato la nostra forza a modo suo“.

