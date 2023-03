Dopo Cutro, Pd Arcola: “Fermare la strage subito”

La strage di Cutro non è stato un incidente imprevedibile . Sulle responsabilità delle autorità competenti , per far luce sulle dinamiche dei soccorsi e sul mancato salvataggio dei naufraghi , indagherà la magistratura. Ma chi ha responsabilità politiche, in primo luogo il governo, non può ribaltare la realtà e scaricare sulle vittime il peso di una strage che ha visto la perdita di 74 esseri umani , di cui 30 minori , che si potevano e si dovevano salvare.

Quello che è successo è frutto di politiche sbagliate, della mancanza di condizioni di ingresso legale, di una politica che si basa sulla chiusura delle frontiere, sugli ostacoli alle missioni di salvataggio delle Ong messi in atto dall’ultimo decreto Piantedosi che ha coinvolto anche il porto della Spezia.

Le persone che partono dalla Turchia, dalla Libia o dalla Tunisia sono obbligate a farlo, rischiando la vita, non per disinformazione ma a causa dell’assenza di canali sicuri e legali di accesso al territorio europeo , così che le decisioni prese dal governo italiano nell’ultimo Consiglio dei Ministri a Cutro non aiutano chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà, a respingere trafficanti privi di scrupoli ed incuranti dell’inasprimento delle pene.

Se le persone morte nel mare davanti a Cutro avessero potuto chiedere ed ottenere un visto umanitario non avrebbero rischiato la vita e gli scafisti non avrebbero potuto agire . Se ci fosse stato un programma di ricerca e salvataggio europeo o italiano, quel terribile naufragio si sarebbe potuto evitare.

E’ arrivato il momento di dire basta e di fermare le stragi , garantendo i soccorsi in mare e soprattutto vie legali e sicure di ingresso in Europa e politiche migratorie che favoriscano l’integrazione e l’accoglienza .

Per queste ragioni aderiamo convinti all’appello ed alla piattaforma presentata alla manifestazione nazionale di sabato11 marzo a Cutro dall’ampia rete di sindacati ed associazioni della società civile che chiedono di #fermarelastrage”

Circolo Pd Arcola

