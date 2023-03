Doppie dimissioni in Commissione paesaggio, nei giorni scorsi l’attacco del sindaco

Avviso pubblico del Comune di Lerici per la nomina di membri della Commissione locale per il paesaggio, ora sotto il numero minimo di componenti in conseguenza delle dimissioni di due membri, il geometra Luca Luciani e il geologo Massimo Morachioli; restano gli architetti Cristina Giannini e Giuseppe Brusacà, ma occorrono almeno tre componenti (fino a un massimo di cinque).

Recentemente la Commissione locale per il Paesaggio lericina è stata oggetto di alcune critiche del sindaco Leonardo Paoletti in merito alla questione Maralunga; primo cittadino che ha altresì espresso la convinzione che queste commissioni vadano eliminate. Prese di posizione alle quali ha risposto il presidente dell’Ordine degli architetti Massimiliano Alì e che, si apprende, sono alla base della decisione del geometra Luciani di lasciare la Commissione, con relativa comunicazione pervenuta a Palazzo civico lo scorso 8 marzo. La scelta del dott. Morachioli è invece legata a ragioni materiali, pratiche, non essendo il professionista più in grado di garantire, complici incarichi lavorativi, un contributo costante: all’indomani delle dimissioni del geom. Luciani, Morachioli ha dunque fatto altrettanto in modo da favorire, in un unico momento, un ricambio all’interno della Commissione.

L’avviso pubblico diramato dal Comune è rivolto alle seguenti figure: ingegnere, geometra, geologo o agronomo iscritto all’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio. Domande entro il 29 marzo. Avviso completo sul sito istituzionale del Comune di Lerici.

