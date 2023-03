Festa del papà: in piazza De Ferrari giornata con stand e giochi a partire dalle 15

Genova. Sarà una domenica pomeriggio all’insegna del divertimento “padre – figli” quella del 19 marzo, la giornata dedicata alla Festa del Papà. Dalle 15 l’iniziativa Gioca col tuo papà, patrocinata da Regione Liguria e Comune di Genova, trasformerà piazza De Ferrari in un grande parco di divertimenti all’aperto che andrà avanti per tutto il pomeriggio, con tanti stand dove i bambini e i loro papà potranno cimentarsi in tanti giochi diversi, dagli evergreen come il tiro alla fune alle versioni “giganti” dei giochi di società più amati, passando per laboratori, trucca – bimbi e altro.

Dalle 15 alle 17, sempre in piazza De Ferrari, spazio a una sfida scacchistica di alto livello. 40 coppie padre–figlio saranno chiamate a sfidare in contemporanea Roberto Mogranzini, amministratore e fondatore di UniChess, uno scacchista professionista che ha all’attivo tanti titoli internazionali: Grande Maestro di scacchi, unico allenatore in Italia ad aver preparato un campione del mondo (categoria under 18), organizzatore internazionale. Per poter partecipare al primo turno della partita collettiva contro il maestro Mograzini è necessario iscriversi online tramite la piattaforma di prenotazione Eventbrite all’evento Gioca col tuo papà – Torneo di scacchi 19 marzo. Le coppie dei turni successivi si susseguiranno ogni volta che termina una partita, a tutti i partecipanti del torneo verrà distribuita una piccola scacchiera ricordo.

