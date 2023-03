Giornata della lotta ai disturbi alimentari, in Liguria 1500 pazienti presi incarico dalla sanità pubblica

Genova. Sono circa 1.500 in Liguria i pazienti presi in carico nel 2022 dai servizi sanitari e sociosanitari degli Enti del servizio sanitario regionale per disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), che possono colpire tutte le fasce d’età ma si manifestano per la gran parte dei casi nell’adolescenza.

L’età di esordio si è abbassata e il disturbo è maggiormente diffuso nella popolazione femminile; rispetto a una decina di anni fa, anche la popolazione maschile ne è sempre più interessata. Gli ultimi dati disponibili ci dicono che, tra i 12 e i 17 anni, negli esordi, un caso su dieci riguarda un maschio.

