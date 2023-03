Il genovese Ghersini abbonato allo Spezia, incrocio numero 19 al Mapei Stadium

Davide Ghersini e lo Spezia si incrociano di nuovo. Il fischietto genovese, 38 anni tra un mese, sarà per la diciannovesima volta il direttore di gara di una partita con gli aquilotti. Succederà venerdì pomeriggio per Sassuolo-Spezia che apre la giornata di serie A. Davvero una lunghissima serie di precedenti a partire dal 2015 in poi: 5 precedenti in serie A, 4 in Coppa Italia e 9 in serie B.

Con lui al Mapei gli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto. Quarto ufficiale Gianpiero Miele di Nola. Var e Avar sono Eugenio Abbattista di Molfetta e Giacomo Paganessi di Bergamo.

