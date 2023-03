La Rallyterapia sbarca a Ventimiglia, tutto pronto per domenica 19 marzo

Ventimiglia. Conto alla rovescia per l’evento di domenica 19 marzo dopo la rallyeterapia sbarca a Ventimiglia. L’associazione Rallyterapia asd in collaborazione con la Città di Ventimiglia ed il patrocinio di A.C. Ponente Ligure, organizzano per domenica 19 marzo 2023, la 9° edizione dell’evento “Rallyterapia”, la prima a Ventimiglia: una fantastica giornata di motori ed adrenalina nella quale i ragazzi e ragazze speciali sono i protagonisti.

Nel giorno della festa del Papà i motori romberanno sul lungomare Marina San Giuseppe già dalle ore 9:00. «Questo è possibile grazie alla sensibilità del comune per questa ed altre iniziative benefiche e grazie al lavoro continuo del presidente Sergio Maiga, del pilota nonché ideatore Franco Borgogno, grazie a tutto il gruppo di amici collaboratori che li sostengono, e grazie anche ai molti imprenditori locali che hanno dato un prezioso contributo. Su di un tracciato tortuoso, progettato e allestito dallo stesso Sergio Maiga, i nostri amici speciali potranno salire a bordo di 2 coloratissime Peugeot 208 da Rally, come veri navigatori e sentirsi anche loro parte di questo ambiente di passione e vivere la stessa adrenalina che scorre nel sangue dei tanti piloti e personaggi del motorsport che saranno presenti. Dalle ore 15:30 ci sarà per tutti la possibilità di partecipare a Taxirally: con un contributo all’associazione, sarà possibile fare due giri di percorso a fianco di un vero campione di rally».

