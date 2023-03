Genova. Come era scontato, dopo l’interrogatorio di Alberto Scagni, in cui tuttavia il 42enne si è avvalso ancora una volta della facoltà di non rispondere, il sostituto procuratore Paola Crispo ha chiesto il rinvio a giudizio per l’omicidio di Alice Scagni.

La procura chiede che Alberto sia processato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, oltre che dal vincolo parentale e dall’uso del mezzo insidioso.

