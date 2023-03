Pd: “Centro sportivo Navonella, amministrazione Ponzanelli ignora dissenso residenti”

“Sia l’opposizione, sia l’assemblea dei residenti di Sarzanello avevano dichiarato a larga maggioranza la loro contrarietà al progetto di un nuovo centro sportivo a Navonella. Ma la giunta Ponzanelli, con delibera n.28 del 1° febbraio 2023, pubblicata all’albo pretorio un mese dopo, solo l’8 marzo, ha ignorato di fatto ogni dissenso e ha definito l’intervento “coerente con le linee programmatiche e gli indirizzi politico-amministrativi”, considerando che “il progetto predetto si sviluppa su di un’area, un tempo ad uso agricolo, da molti anni in totale abbandono: i terreni non sono più coltivati, i fabbricati sono pesantemente degradati”. E allora cosa c’è di più coerente anche con le linee guida per il nuovo PUC che prevedono di evitare nuovo consumo di suolo se non questo progetto che prevede in area agricola: 5 campi da tennis, di cui 2 al coperto, 8 campi da padel, di cui 4 coperti, 1 campo pratica da golf e 3 putting – green di allenamento per la stessa disciplina, una club house con palestra, centro fitness, caffetteria, ristorante, direzione e aule didattiche, oltre a spogliatoi, ecc per le strutture sportive”. Lo afferma in una nota il Partito democratico di Sarzana.

“Siamo al ridicolo se non fosse che una tale realizzazione è certamente causa di uno stravolgimento della zona, un’area agricola con un notevole pregio ambientale, caratterizzata da insediamenti sparsi, che rappresenta un polmone verde rimasto ancora intatto – proseguono i Dem -. Non solo, la viabilità della zona non potrebbe sopportare l’afflusso di auto indotte dal nuovo ingente centro sportivo, si tratta di stradine strette, oggi assai poco utilizzate dalle auto, ma percorsa molto di più da persone e famiglie che vi passeggiano nei momenti liberi.

Anche i palliativi proposti sono lungi dal risolvere il problema, e determinano un impatto di cui la zona non ha bisogno: si vorrebbe asfaltare il viottolo sterrato che confina a sud con la proprietà e raggiunge un ponticello sul canale San Michele in via Camponesto, zona tranquilla di villette e case uni-bi familiari. D’altronde il vecchio PRG ancora vigente classifica la zona come Area Agricola di Conservazione (art.193 dei Tessuti), vieta ulteriori incrementi edilizi e connesse opere di urbanizzazione e difende i valori di qualità e tipicità che si riconoscono all’insediamento esistente, ponendosi l’obiettivo di non alterare l’equilibrio raggiunto tra l’insediamento e l’ambiente naturale e agricolo nel quale esso si colloca. Si tratta di un’area che il PRG ha voluto salvaguardare dalle urbanizzazioni che hanno caratterizzato altre zone del territorio limitrofe. Coerentemente anche il Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) classifica l’ambito in esame in zona IS-MA, insediamenti sparsi di mantenimento, dove devono essere mantenuti i caratteri tipologici degli insediamenti esistenti”.

“Di fronte a tutto questo – conclude il Partito democratico sarzanese – che fa l’Amministrazione? Ha il coraggio di definire l’intervento coerente con le linee programmatiche, si scorda del suo impegno declamato a non consumare nuovo suolo, e continua a proporre progetti che non tengono conto delle peculiarità delle zone in cui si inseriscono, operando come un elefante in una cristalleria. La pianificazione territoriale e urbanistica viene nuovamente emarginata, non esiste il lavoro né le eventuali proposte degli incaricati del nuovo PUC, di cui si fa volentieri a meno, per poter continuare con trasformazioni territoriali in barba alla tutela del territorio. Il Partito democratico esprime una preoccupata e netta contrarietà”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com