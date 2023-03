Piazza del mercato, Più Europa: “Giunta Peracchini nega l’evidenza invece di scusarsi e proporre soluzioni”

“La lenta e disordinata ristrutturazione di Piazza del mercato evidenzia ancora una volta l’inadeguatezza della giunta Peracchini al governo della città. L’assessore ai Lavori pubblici Antonio Cimino, dopo aver dichiarato in aula che, su tale materia, le segnalazioni dei consiglieri comunali di opposizione erano pura invenzione, si è visto travolgere da una protesta di centinaia di operatori della piazza. Poiché l’assessore non poteva ignorare i problemi più volte a lui stesso segnalati da questi ambulanti, se ne evince il suo totale disinteresse o la sua incapacità ad affrontare e risolvere tali problemi”. Così in una nota il coordinamento Più Europa La Spezia. “Non serve una particolare competenza tecnica – si legge ancora – per constatare, visitando la piazza, tutte queste criticità, a partire dalla errata scelta dei materiali; ciò è particolarmente evidente osservando la pavimentazione appena realizzata, che, visto lo stato in cui è ridotta, sembra essere stata eseguita mezzo secolo fa. Del resto la scelta del cemento a vista, già difficile, quando si usa per gli interni, diventa improponibile per le realizzazioni esterne; la porosità del materiale infatti, anche a fronte di molta levigatura e all’utilizzo di eventuali resine di protezione, lo rende immediatamente deperibile; cosa che è puntualmente accaduta. Inoltre non sono stati risolti problemi ancor più gravi, come il passaggio dell’acqua attraverso la copertura, il che, a sua volta, impedisce ulteriori lavorazioni e rende difficile anche l’esercizio delle normali attività commerciali. A fronte di ciò oggi la giunta comunale, anziché chiedere scusa e proporre soluzioni, nega l’evidenza dei fatti. Ci sembra pertanto che anche la richiesta degli ambulanti di sospendere, almeno per quest’anno, la onerosa imposta sul suolo pubblico a loro destinata, sia una richiesta legittima e ragionevole. In tal senso abbiamo chiesto al consigliere comunale Franco Vaira (AvantInsieme/+Europa) di concordare con tutti i consiglieri di opposizione una conseguente iniziativa consiliare”.

