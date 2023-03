Riva Ligure, in ricordo di Emanuela Loi gli studenti incontrano Annalisa Strada

Riva Ligure. Gli alunni ed i docenti della Scuola Secondaria di I° grado di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare hanno incontrato questo pomeriggio Annalisa Strada, scrittrice di libri per bambini e ragazzi. L’iniziativa ha visto la partecipazione del Sindaco del Comune di Riva Ligure Giorgio Giuffra e della Dirigente Scolastica dell’I.C. di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, Dott.ssa Paola Baroni.

L’incontro, avvenuto presso il campetto sportivo adiacente alla scuola “G .Marconi” di Riva Ligure, è stato organizzato dalle scuole a conclusione del percorso iniziato il 19 luglio 2022 in occasione dell’intitolazione dello Spazio Giovani ad Emanuela Loi, nel trentennale della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e cinque membri della scorta.

