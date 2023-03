Rugby/ Pro Recco: gli Squali contro il Cus Milano

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Dopo la sosta in concomitanza con l’ultima partita casalinga dell’Italia al 6 Nazioni torna in campo la Serie A e l’Aircom Pro Recco Rugby sarà di scena al Carlini Bollesan di Genova contro la solida neopromossa Cus Milano. I meneghini occupano il quarto posto in classifica e dunque la partita non si preannuncia semplice per i padroni di casa ma la squadra continua a dimostrare grande coesione e progressi e ogni incontro viene affrontato con grinta, voglia di far bene e fame di vittorie.

“Stiamo bene – conferma coach Alessandro Regestro – e abbiamo recuperato qualche infortunato importante, anche se non siamo ancora al completo. Ci stiamo allenando in modo molto positivo e costruttivo e affrontiamo a viso aperto ogni sfida: sappiamo bene che la nostra classifica è sempre molto complicata ma sbaglia chi ci dà già per retrocessi perchè si gioca fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Dobbiamo fare punti e continuare a migliorare e crescere”.

