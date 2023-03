Sanremo. Doppio intervento, uno intorno alla mezzanotte e il secondo verso le 2 del mattino, dei vigili del fuoco durante la notte per un tubo rotto in via Galileo in centro a Sanremo. Lo scoppio ha generato un forte getto d’acqua ed ha allagato la strada. Sul posto oltre che ai vigili del fuoco anche i tecnici di Rivieracqua.

