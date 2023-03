Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto

Nuova gestione dell’Ufficio Turistico di Santo Stefano d’Aveto

A partire dallo scorso 30 dicembre l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) del Comune di Santo Stefano d’Aveto è tornato ad essere direttamente gestito dalla Pubblica Amministrazione.

Negli ultimi anni l’ufficio è stato gestito dalla Cooperativa Dafne e dal Consorzio Ospitalità Diffusa Una Montagna di Accoglienza nel Parco che dirige l’Ufficio IAT Valli del Parco dell’Aveto con sede a Borzonasca. Questa collaborazione sinergica, che è ancora attiva e proseguirà nel tempo in quanto il Comune è uno dei soci del Consorzio, ha permesso all’ufficio e quindi a tutto il territorio di avere una maggior connessione con uffici, enti e attività commerciali sia della riviera che del genovesato.

L’Ufficio IAT offre informazioni e materiale realizzato ad hoc, per eventi e manifestazioni, mostre, percorsi turistici, attività commerciali e strutture ricettive, ma anche su come muoversi all’interno del territorio e tutto ciò che possa interessare il turista.

Svolge inoltre una funzione di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e gastronomico del territorio mediante l’organizzazione, il coordinamento e la promozione di progetti, eventi e manifestazioni culturali, l’attivazione di network con gli operatori turistici, associazioni comunali e delle vicine Valli e regioni.

Gestisce in collaborazione con l’amministrazione anche i canali social come la pagina Facebook e Instagram Visit Santo Stefano d’Aveto.

Questa nuova gestione permetterà sia alla popolazione che al turista di avere un ufficio con orari più ampi, e di avere un collegamento diretto con l’amministrazione e gli uffici comunali.

Orari di apertura invernali: lunedì, martedì e venerdì 8.00-13.00; mercoledì e sabato 8.00-13.00 e 14.30-18.00; domenica 8.30-12.30.

