Serie D, Ligorna vs Sestri Levante sospesa per infortunio dell’arbitro

Genova. Il derby genovese del Girone “A” di Serie D è andato in scena nell’inusuale collocazione temporale del mercoledì pomeriggio per via dei giovani impegnati nel Torneo di Viareggio. La partita è stata sospesa al terzo minuto del secondo tempo per un infortunio muscolare del direttore di gara sul punteggio di 1 a o a favore del Ligorna, in vantaggio grazie al rigore realizzato da Gulli.

Mister Giorgio Roselli ha schierato il Ligorna con Atzori tra i pali, linea a tre in difesa composta da Garbarino, Damonte e Scannapieco. Sulle corsie esterne, Dellepiane a destra e Di Masi a sinistra. Perno della mediana Botta, ai suoi lati Gulli e Bacigalupo. Tandem offensivo Cericola-Gerbino.

