Ventimiglia al voto, Federazione civica presenta i simboli delle sue due liste: “Ventimiglia nel cuore” e “Oltre”

Ventimiglia. Sono “Ventimiglia nel cuore“, capitanata da Nico Martinetto, e “Oltre“, i nomi di due liste della coalizione Federazione civica, che oggi svela i suoi simboli in vista delle elezioni comunali di maggio, quando i cittadini di Ventimiglia saranno chiamati ad eleggere sindaco e amministrazione. Quasi chiuso, inoltre, l’accordo con la lista dei frontalieri e degli amanti del mare guidata dal segretario del Fai Roberto Parodi.

«Federazione civica, che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Ventimiglia con due liste civiche, guarda con massimo interesse alla lista dei frontalieri e degli amanti del mare – dichiara il gruppo in una nota -. Siamo nati per federare vere liste civiche senza simbolo di partiti. Non siamo contro nessuno, neanche contro i partiti, vogliamo andare oltre e non a caso una nostra lista civica si chiamerà proprio “Oltre”, mentre la seconda nostra lista civica sarà “Ventimiglia nel cuore”».

